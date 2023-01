Salernitana-Milan, Nicola: “I troppi errori difensivi ci hanno penalizzato”

Davide Nicola, tecnico granata, ha parlato a 'Sky' al termine di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Davide Nicola, allenatore granata, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Salernitana-Milan, partita della 16^giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Arechi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Dopo più di un mese e mezzo la squadra ha giocato. Ci siamo riusciti sia nel primo che nel secondo tempo . I troppi errori difensivi ci hanno penalizzati, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo concesso con troppa facilità il doppio vantaggio. Lo accettiamo, ma bisogna migliorare in difesa.

Su Ochoa e Bonazzoli: "Oggi ha dimostrato quello che si dice di lui e siamo contenti. E' un giocatore di personalità, ha la conoscenza del ruolo. E' un acquisto molto importante. Su Bonazzoli non so di cosa state parlando, abbiamo tre attaccanti che hanno giocato quasi lo stesso numero di partite. Ci consentono di modificare l'assetto tattico. Io credo che la Salernitana in questo momento non ha la difficoltà di proporre il gioco, quello che dobbiamo migliorare è l'equilibrio e la personalità che ci affacciamo nell'uno contro uno. Noi non stiamo difettando in questo sol quando siamo alti, ma anche quando siamo nella nostra metà campo non si può sempre anticipare in maniera pulita ma far valere il corpo. Sono tutte cose che abbiamo un po' per caratteristiche ma che dobbiamo migliorare".

Su Leao: "Chiaro che Leao quando ha spazio diventa importante, sul gol la difesa doveva togliere profondità dietro. È la capacità di anticipare il movimento avversario e non quando è già partita l’azione. La Salernitana non è sempre e solo alta, dipende dalle situazioni. Nel momento in cui siamo in una zona più offensiva le uscite hanno un timing giusto e siamo performanti, ma quando siamo in una zona difensiva perdiamo qualcosa e perdiamo duelli individuali sul gioco aereo. Ci sono dinamiche di errori individuali e altre in cui ci vorrebbe una lettura superiore. Dobbiamo migliorare ma questa è una squadra che è stata costruita per giocare, deve esprimersi per quello che sa migliorando per quello che c’è ancora da fare".

Sul giocare più bassi: "L'idea di gioco è in funzione all'altezza di campo. Impossibile stare sempre alti. Quando costruisce il portiere avversario pressiamo sugli appoggi. Noi quello lo facciamo bene. Magari quando siamo in una zona di campo più offensiva tutto sommato le uscite vengono fatte bene. Nei momenti in cui c'è da fare la fase difensiva, perdiamo qualcosa in aggressività e duelli individuali. Ci sono alcune dinamiche di errori individuali e altre che, anche per caratteristiche, ci vorrebbe una lettura superiore per evitare di subire un attacco. Dobbiamo migliorare queste cose, è una squadra costruita per giocare. E' ovvio che questa squadra deve migliorare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>