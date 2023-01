Salernitana-Milan, Serafini: “Ecco cosa mi ha fatto abbastanza ridere”

Salernitana-Milan 1-2: le parole di Serafini nel post-partita

"Mi fa abbastanza ridere la Salernitana intorno all'arbitro al fischio finale; hanno fatto un tiro in porta e il Milan li ha riesumati con una dormita collettiva all'83'. Nel secondo tempo il Milan è un po' calato con le gambe, però in generale è stata la miglior partita in trasferta dell'anno".