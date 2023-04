Roma-Milan, Spinazzola: “Non vogliamo alibi, ce la giochiamo con tutti”

Leonardo Spinazzola, giocatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Siamo due squadre molto forti. Noi non vogliamo pensare alle assenze, non vogliamo alibi, ce la vogliamo giocare con tutti". Ecco come e dove vedere Roma-Milan in tv o in diretta streaming >>>