Roma-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti all’intervallo | Serie A News

Roma-Milan 0-1 al 45′: il resoconto del primo tempo

È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘Olimpico‘, il primo tempo di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli. Rossoneri che partono fortissimo e nei primi 10 minuti creano già 3 palle gol nitide con due gol annullati per fuorigioco netti di Tomori e Ibrahimovic. Al 26′ colossale occasione per il Milan con il colpo di testa di Kjaer che finisce sulla traversa (16^ legno stagionale).

Al 32′ altra bella parata di Pau Lopez che devia in angolo un bel mancino di Rebic. Passa un minuto e il portiere spagnolo si supera anche su Saelemaekers. Tra i rossoneri da sottolineare l’ottima prova di Tomori, in campo al posto di capitan Romagnoli. Dopo un primo tempo dominato, il Milan trova il gol del vantaggio al 43′ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Franck Kessie. Penalty concesso da Guida dopo aver rivisto al Var il netto fallo di Fazio su Calabria. Rossoneri che hanno meritatamente trovato la rete dell’1-0 dopo un primo tempo davvero sublime.

