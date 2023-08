Verso Roma-Milan, il report dell’allenamento odierno

Il Milan si prepara per la trasferta a Roma: i rossoneri affronteranno tra tre giorni i giallorossi. Ecco il report dell'allenamento odierno

(fonte:acmilan.com) - Questa mattina squadra a Milanello per l'allenamento in preparazione della prossima giornata di campionato contro la Roma, in programma all'Olimpico venerdì alle ore 20.45.