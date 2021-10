Roma-Milan, Mourinho: “Non parlo, altrimenti domenica non sarò in panchina”

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita: "Complimenti al Milan. Non voglio dire niente di più perché se parlo domenica non sarò in panchina. Mi dà un po' di rabbia la mancanza di rispetto verso i nostri tifosi. Non abbiamo giocato, ma abbiamo lasciato tutto. Il rispetto che abbiamo noi, altri non hanno".