Roma-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Ecco, di seguito, il match preview di 'acmilan.com' relativo al match Roma-Milan, in programma alle ore 20:45

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) La Roma a Roma. Se nella passata stagione era arrivata nella parte finale, in questa all'inizio del campionato. Ad aprile il pareggio in extremis aveva avvicinato la qualificazione alla Champions League, oggi il verdetto darà già una direzione al cammino rossonero. Trasferta di valore, stadio caldo, avversario forte: il primo big match è alle porte. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 20.45 con la nostra Match Preview:

QUI MILANELLO — Bene a Bologna, ancora meglio col Torino. Il Milan ha già dato segnali importanti, sia a livello di squadra che di condizione. Due vittorie, sei gol segnati: capolisti a punteggio pieno, per i rossoneri sarà un bell'esame. Sono stati giorni di lavoro sereni a Milanello, la squadra è al completo senza defezioni. Mister Pioli ha ampia scelta, anche se sembra orientato a dare nuovamente fiducia alla stessa formazione (4-3-3) delle prime giornate: da Maignan a Giroud, da Krunić regista alle mezzali Reijnders e Loftus-Cheek, dalla catena di destra composta da Calabria-Pulisic alla corsia mancina sulle ali di Hernández-Leão.

"Ogni gara è importante - così Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, giocheremo contro una squadra molto forte. Noi vogliamo vincere e dare continuità. Cercheremo di essere determinati, attenti, propositivi e pericolosi. Impegni come quello di Roma ti obbligano a ridurre al minimo il margine d'errore, ci siamo preparati al meglio possibile".

QUI ROMA — La Roma ha iniziato a rilento: dal pareggio casalingo con la Salernitana (2-2) al ko esterno di Verona (1-2). Attenzione alla voglia di riscatto delle formazione di Mourinho, comunque temibile. Attenzione anche al fattore Olimpico, al calore dello stadio e all'adrenalina di un ambiente elettrizzato dal colpo Lukaku. A proposito, il belga si è già allenato in gruppo ed è disponibile, ma probabilmente partirà dalla panchina. Così come Dybala, recuperato ma non al meglio dopo il problema muscolare. Nel 3-5-2 giallorosso, Smalling guiderà la difesa, Pellegrini-Cristante la linea mediana (da segnalare l'assenza di Renato Sanches), Belotti l'attacco.

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan è rimasto imbattuto in dieci degli undici incontri di campionato più recenti contro la Roma, riuscendo sempre a trovare almeno un gol nel parziale. Anche se il punteggio più frequente è l'1-1, finale in 24 occasioni, compreso quello nella sfida dello scorso 29 aprile.

Cinque dei sei gol rossoneri nel torneo in corso (miglior attacco di questo campionato, insieme alla Fiorentina) sono state realizzate nel corso dei primi tempi.

Dopo i gol contro Bologna e Torino, Christian Pulisic può diventare il terzo giocatore a segnare in ciascuna delle prime tre presenze con la maglia rossonera in Serie A, dopo Bierhoff nel 1998 e Balotelli nel 2013.

Stefano Pioli (298) è vicino a totalizzare 300 punti da allenatore in Serie A con il Milan, nel caso diventerebbe il secondo tecnico a raggiungere questo traguardo in rossonero dopo Ancelotti (557).

DOVE GUARDARE ROMA-MILAN — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Roma-Milan in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Ad arbitrare toccherà ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, verso la 30ª direzione nel massimo campionato. Quattro i precedenti con i rossoneri, il più recente Milan-Lazio 2-0 dello scorso maggio. Due con i giallorossi, il più recente Roma-Torino 1-1 a novembre 2022.

Ad aprire la 3ª giornata di Serie A sarà Sassuolo-Hellas Verona oggi alle 18.30, poi Roma-Milan alle 20.45. Sabato alle 18.30 in programma Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Monza e Napoli-Lazio. Domenica alle 18.30 spazio a Inter-Fiorentina e Torino-Genoa, alle 20.45 a Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana.

Questa la classifica attuale: Milan, Napoli, Inter e Hellas Verona 6; Fiorentina, Juventus e Lecce 4; Monza, Frosinone e Genoa 3; Salernitana 2; Roma, Bologna, Cagliari, Udinese e Torino 1; Lazio, Empoli e Sassuolo 0.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.