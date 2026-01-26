Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Roma-Milan 1-1: rossoneri salvati da Maignan: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri

ROMA-MILAN

Roma-Milan 1-1: rossoneri salvati da Maignan: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri

Roma-Milan, i tifosi rossoneri hanno deciso: Maignan è l'MVP
Tante parate decisive in Roma-Milan e leadership da capitano. Mike Maignan votato come MVP della gara dai tifosi rossoneri
Redazione

Dopo due vittorie consecutive, i rossoneri frenano. Contro la Roma di Gian Piero Gasperini il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato 1-1. Oltre al primo gol di Koni De Winter, da sottolineare, ancora una volta, la prestazione da fenomeno di Mike Maignan, votato MVP dai tifosi rossoneri.

(fonte: acmilan.com) - In una serata intensa allo Stadio Olimpico, il Milan ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Roma. Il protagonista indiscusso è stato Mike Maignan, il nostro portiere, che ha dimostrato ancora una volta il suo valore tra i pali. Le sue parate decisive hanno mantenuto il Milan in partita, specialmente nei momenti più critici, confermandosi come il migliore in campo.

LEGGI ANCHE

Maignan ha brillato con una serie di interventi straordinari, tra cui sei parate che hanno negato alla Roma la possibilità di segnare ulteriori gol. La sua prontezza di riflessi e la capacità di leggere il gioco sono state fondamentali, specialmente quando ha respinto un pericoloso tocco sotto porta di Çelik durante il minuto di recupero del primo tempo. La sua leadership è stata evidente in ogni azione difensiva.

Con 37 passaggi precisi e un totale di 47 tocchi, Maignan ha dimostrato di essere non solo un portiere affidabile, ma anche un elemento chiave nella costruzione del gioco. La sua leadership è stata fondamentale per mantenere la squadra compatta e organizzata, contribuendo a un punto prezioso in trasferta.

LEGGI ANCHE: Leao, è il caso di continuare così? Contro la Roma è nulla. Milan: forse serve farlo riposare

Con oltre il 68% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP assegnato dalle preferenze dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App i compagni ModrićDe Winter e Bartesaghi. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Mike, continua così!

Leggi anche
Ricci dopo Roma-Milan: “Dal campo pensavo di portarla a casa. Poi l’episodio del...
Poche polemiche post Roma-Milan, Marelli: “Giusto il rigore, braccio di Bartesaghi molto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA