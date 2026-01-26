Roma-Milan, i tifosi rossoneri hanno deciso: Maignan è l'MVP

Maignan ha brillato con una serie di interventi straordinari, tra cui sei parate che hanno negato alla Roma la possibilità di segnare ulteriori gol. La sua prontezza di riflessi e la capacità di leggere il gioco sono state fondamentali, specialmente quando ha respinto un pericoloso tocco sotto porta di Çelik durante il minuto di recupero del primo tempo. La sua leadership è stata evidente in ogni azione difensiva.