Roma-Milan, i tifosi rossoneri hanno deciso: Maignan è l'MVP

Maignan ha brillato con una serie di interventi straordinari, tra cui sei parate che hanno negato alla Roma la possibilità di segnare ulteriori gol. La sua prontezza di riflessi e la capacità di leggere il gioco sono state fondamentali, specialmente quando ha respinto un pericoloso tocco sotto porta di Çelik durante il minuto di recupero del primo tempo. La sua leadership è stata evidente in ogni azione difensiva.
Con 37 passaggi precisi e un totale di 47 tocchi, Maignan ha dimostrato di essere non solo un portiere affidabile, ma anche un elemento chiave nella costruzione del gioco. La sua leadership è stata fondamentale per mantenere la squadra compatta e organizzata, contribuendo a un punto prezioso in trasferta.
Con oltre il 68% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP assegnato dalle preferenze dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App i compagni Modrić, De Winter e Bartesaghi. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Mike, continua così!
