ROMA-MILAN

Milan, De Winter dopo il pareggio con la Roma: “Peccato per il rigore. Allegri mi ha chiesto…”

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Delusi? "Ci siamo messi in una buona posizione, poi peccato per il rigore: non posso dire niente perché non l'ho visto ma lo dobbiamo accettare"

Primo tempo complicato: "Loro hanno fatto un primo tempo molto pesante ma penso che anche la nostra qualità nel tenere botta e difendere insieme ci ha permesso di non prendere gol nel primo tempo"

Richieste di Allegri uguali a quelle di Pavlovic? "No il mister mi ha chiesto di stare ordinato, ha chiesto questo alla squadra: provo a dare equilibrio e non andare troppo in giro per il campo"

Senti la fiducia del mister? "È bello sempre giocare per aiutare i compagni, stare dentro il campo e lottare: tutti i giocatori vogliono questo. Bello sentire la fiducia del mister"

