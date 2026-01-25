Milan, De Winter dopo il pareggio con la Roma: “Peccato per il rigore. Allegri mi ha chiesto…”

Primo tempo complicato: "Loro hanno fatto un primo tempo molto pesante ma penso che anche la nostra qualità nel tenere botta e difendere insieme ci ha permesso di non prendere gol nel primo tempo"
Richieste di Allegri uguali a quelle di Pavlovic? "No il mister mi ha chiesto di stare ordinato, ha chiesto questo alla squadra: provo a dare equilibrio e non andare troppo in giro per il campo"
Senti la fiducia del mister? "È bello sempre giocare per aiutare i compagni, stare dentro il campo e lottare: tutti i giocatori vogliono questo. Bello sentire la fiducia del mister"
