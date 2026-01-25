Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Milan, le parole di Allegri post Roma: “Veniamo via con un bel risultato”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Alessia Scataglini
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: "Abbiamo avuto buoni primi 7/8 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati. Veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante: guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti"

Primo tempo in sofferenza, ormai una costante: "Loro hanno spinto molto, c'è sempre una squadra che spinge più e una meno: nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Contro un pressing come fanno loro devi giocare sui triangoli lunghi come abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Tre o quattro situazioni le abbiamo prese da palla in uscita nostra. Bisognava stare più ordinati e invece lasciavamo spesso Gabbia nell'uno contro uno. In vantaggio avevamo anche difeso bene ma poi come capita nel calcio, in un momento in cui sembrava andar tutto bene, prendiamo il rigore"

Troppi errori: "Il primo tempo sì, abbiamo sbagliato quattro palle a destra. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche dopo l'1-0, in cui la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1"

Il giudizio sui singoli in attacco: "Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un'altra..."

