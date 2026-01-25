Milan, Modric al termine della gara con la Roma: “Rigore sfortunato. Senza non avrebbero…”

Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Alessia Scataglini
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

La roma sembrava superiore nel primo tempo: "Penso che abbiamo iniziato bene i primi 10 minuti, poi la Roma ha dominato e Mike ci ha salvati. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato alcune occasioni e poi è arrivato questo rigore sfortunato: se non ci fosse stato non credo avrebbero segnato. Continuiamo la striscia senza perdere ed è una cosa positiva per noi. Un peccato che non siamo riusciti a mantenere il vantaggio"

