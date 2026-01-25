Roma, Gasperini dopo il Milan: 'Perdere oggi sarebbe stata una beffa'

Con che stato d'animo si esce da questa partita? E il mercato? "Malen è un giocatore straordinario in quel ruolo. Giocando aumenterà sempre di più la sua resistenza. Anche stasera, con una difesa molto bassa come quella del Milan, ha fatto alcune cose straordinarie. Abbiamo fatto un grande acquisto. Siamo una squadra giovanissima, continuano ad arrivare under 20. Noi continuiamo nel nostro percorso. La classifica dice che è la seconda forza del campionato, quindi ne usciamo veramente forti da questa gara".

Mai concesso il contropiede al Milan: "Questo è un grande merito. Il Milan ha dei grandi velocisti come Leao e Pulisic. E' una squadra sempre pericolosa, anche quando pensi di poterla dominare. Non è un caso che tante volte sembrava potesse perdere e poi ha vinto la partita. Bisogna essere sempre concentrati e attenti. Quest'anno ho una difesa straordinaria, perché concedere così poco al Milan è frutto di grande applicazione e grande forza".

Su Ghilardi: "Si merita una citazione. Anche con lo Stoccarda molto bene. Lui è cresciuto in modo esponenziale rispetto all'inizio della stagione dove alternava buone giocate a entrare fuori tempo che aprivano gli spazi agli avversari. Ora ha molto più equilibrio, ma le qualità le ha sempre avute. Coi ragazzi giovani è così migliorano in pochi mesi. La sua evoluzione è importante".