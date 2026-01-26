Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Ricci dopo Roma-Milan: “Dal campo pensavo di portarla a casa. Poi l’episodio del rigore”

Ricci dopo Roma-Milan: 'Dal campo pensavo di portarla a casa. Poi l'episodio del rigore'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Roma-Milan 1-1, così Ricci nel post-partita di 'TeleLombardia'

—  

Sul Milan che ha pensato di fare bottino pieno all'Olimpico: "Si, per come si era messa. Io dal campo pensavo di portarla a casa perché non notavo nelle loro azioni pericolosità. Poi c'è stato l'episodio del rigore, mentre nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo mentre loro sono stati molto più pericolosi".

Sulla fiducia del mister Allegri e sul suo ruolo in campo: "Dall'inizio ho sempre cercato di dare il massimo in allenamento, con un atteggiamento positivo e giusto, che porta anche ad alzare il livello degli allenamenti. All'inizio ho trovato un po' meno spazio, adesso il mister mi sta utilizzando come mezzala. Sono una mezzala differente rispetto a Adrien Rabiot, che è una mezzala pura, ma sicuramente cerco di dare il mio contributo e devo ancora migliorare su tante cose".

Sull'obiettivo stagionale del Milan: "L'obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio, ovvero riportare il club in Champions. Questo è l'importante, poi quello che verrà ... verrà. È una competizione difficile, ci son tante squadre forti, penso che un campionato con tante squadre che lottano là su non me lo ricordo. Comunque sia stiamo facendo bene, stiamo avendo continuità ma bisogna ancora migliorare su certe cose. Stiamo comunque sulla strada giusta".

