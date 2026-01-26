Sulla fiducia del mister Allegri e sul suo ruolo in campo : "Dall'inizio ho sempre cercato di dare il massimo in allenamento, con un atteggiamento positivo e giusto, che porta anche ad alzare il livello degli allenamenti. All'inizio ho trovato un po' meno spazio, adesso il mister mi sta utilizzando come mezzala. Sono una mezzala differente rispetto a Adrien Rabiot, che è una mezzala pura, ma sicuramente cerco di dare il mio contributo e devo ancora migliorare su tante cose".

Sull'obiettivo stagionale del Milan: "L'obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio, ovvero riportare il club in Champions. Questo è l'importante, poi quello che verrà ... verrà. È una competizione difficile, ci son tante squadre forti, penso che un campionato con tante squadre che lottano là su non me lo ricordo. Comunque sia stiamo facendo bene, stiamo avendo continuità ma bisogna ancora migliorare su certe cose. Stiamo comunque sulla strada giusta".