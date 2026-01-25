Sul momento del Milan: "Abbiamo preso punti su Roma e Napoli, all'Inter non guardiamo, ora non ci deve interessare. Dico però che dobbiamo essere più ordinati nella partita, nell'intero match ...".
Dove si può migliorare: "Nella qualità dei passaggi dobbiamo migliorare, fare di più. Quando l'avversario ti mette pressione devi stare un po' più sereno, come nel secondo tempo, infatti si era messa bene per noi".
Su Luka Modric:"Più va avanti la partita più è un vantaggio di Luka, è un giocatore incredibile, ha dato ritmo nel secondo tempo con la Roma che è poi calata molto".
