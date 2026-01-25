Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Milan, Allegri: “Preso punti su Roma e Napoli. Ecco in cosa dobbiamo migliorare”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Roma-Milan 1-1, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: "Nel primo tempo secondo me eravamo partiti bene, poi dopo una palla persa in uscita siamo andati un po' in confusione, anche perché loro sono bravi a prenderti alto. Nel secondo tempo è stata un'altra gara, dove abbiamo fatto bene, il calcio però è anche questo, subisci un rigore contro e va così.."

Sul momento del Milan: "Abbiamo preso punti su Roma e Napoli, all'Inter non guardiamo, ora non ci deve interessare. Dico però che dobbiamo essere più ordinati nella partita, nell'intero match ...".

Dove si può migliorare: "Nella qualità dei passaggi dobbiamo migliorare, fare di più. Quando l'avversario ti mette pressione devi stare un po' più sereno, come nel secondo tempo, infatti si era messa bene per noi".

Su Luka Modric:"Più va avanti la partita più è un vantaggio di Luka, è un giocatore incredibile, ha dato ritmo nel secondo tempo con la Roma che è poi calata molto".

