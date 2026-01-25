Roma-Milan 1-1, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: "Nel primo tempo secondo me eravamo partiti bene, poi dopo una palla persa in uscita siamo andati un po' in confusione, anche perché loro sono bravi a prenderti alto. Nel secondo tempo è stata un'altra gara, dove abbiamo fatto bene, il calcio però è anche questo, subisci un rigore contro e va così.."