Roma-Milan 1-1, così Ricci nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: "E' un buon punto, su un campo difficile e contro una squadra molto in salute. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, anche per errori nostri in fase di salita e impostazione. Hanno trovato il gol nella ripresa, ma è giusto così, Mike Maignan ci ha salvato in molte occasioni".