Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Ricci dopo Roma-Milan: “Buon punto su un campo difficile. Sul mio nuovo ruolo …”

ROMA-MILAN

Ricci dopo Roma-Milan: “Buon punto su un campo difficile. Sul mio nuovo ruolo …”

Ricci dopo Roma-Milan: 'Buon punto su un campo difficile. Sul mio nuovo ruolo ...'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Roma-Milan 1-1, così Ricci nel post-partita di 'Sky Sport'

—  

Sulla partita: "E' un buon punto, su un campo difficile e contro una squadra molto in salute. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, anche per errori nostri in fase di salita e impostazione. Hanno trovato il gol nella ripresa, ma è giusto così, Mike Maignan ci ha salvato in molte occasioni".

LEGGI ANCHE

Sul suo nuovo ruolo: "L'anno scorso ho giocato spesso da mediano ma so fare anche la mezzala, cerco di dare il mio contributo sulla fase di possesso e palleggio".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sull'approccio nel primo tempo: "Non è mai bello stare tutti chiusi nella propria area, sono stati bravi anche loro ma la nostra idea tattica stasera non era questa ...".

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 22^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA