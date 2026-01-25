Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Roma-Milan 1-1, così Ricci nel post-partita di 'Sky Sport'
Sulla partita: "E' un buon punto, su un campo difficile e contro una squadra molto in salute. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, anche per errori nostri in fase di salita e impostazione. Hanno trovato il gol nella ripresa, ma è giusto così, Mike Maignan ci ha salvato in molte occasioni".