Roma, ecco Mancini: 'Pareggio giusto. Averla recuperata è positivo'

ROMA-MILAN

Roma, Mancini dopo il Milan: “Pareggio giusto. La sconfitta avrebbe bruciato moltissimo”

Gianluca Mancini, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Sulla partita: "Avevamo preparato una scalata diversa su Leao e Rabiot. Il mister si era accorto che Rabiot veniva dalla mia parte insieme a Leao, quindi mi ha detto che io sarei dovuto uscire sull'esterno e Ndicka su Rabiot, o viceversa".

Sulle preventive e su Ghilardi: "Le preventive le abbiamo preparate perché il Milan ha giocatori di gamba, non solo in attacco ma anche a centrocampo. Anche io sono andato di meno in fase offensiva per questo motivo. Vista l'andata, oggi abbiamo provato a non concedergli le ripartenze. Ghilardi fa parte di una batteria di difensori molto forte. Chiunque gioca ha sempre fatto il suo e bene. L'Olimpico è diverso rispetto a giocare in altri stadi. Ha avuto alcuni mesi di ambientamento e ora sta dimostrando il suo valore, è un ragazzo giovane ma è veramente forte".

Sul pareggio che mancava in stagione: "Primo tempo dominato da parte nostra in cui ci è mancato solo il gol. Poi il secondo tempo il Milan è venuto fuori e ci hanno segnato. Quando vai sotto cerchi di recuperarla. Un pareggio è sempre meglio di una sconfitta. Pareggio giusto, che va bene. La sconfitta avrebbe bruciato tantissimo, anche il pareggio fa male. Se vai sotto e riesci a riprenderla è qualcosa di positivo".

