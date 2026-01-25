Roma, ecco Mancini: 'Pareggio giusto. Averla recuperata è positivo'

Sulle preventive e su Ghilardi: "Le preventive le abbiamo preparate perché il Milan ha giocatori di gamba, non solo in attacco ma anche a centrocampo. Anche io sono andato di meno in fase offensiva per questo motivo. Vista l'andata, oggi abbiamo provato a non concedergli le ripartenze. Ghilardi fa parte di una batteria di difensori molto forte. Chiunque gioca ha sempre fatto il suo e bene. L'Olimpico è diverso rispetto a giocare in altri stadi. Ha avuto alcuni mesi di ambientamento e ora sta dimostrando il suo valore, è un ragazzo giovane ma è veramente forte".