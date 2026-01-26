Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Poche polemiche post Roma-Milan, Marelli: “Giusto il rigore, braccio di Bartesaghi molto largo. Su Pulisic…”

Roma-Milan, Marelli: 'Giusto il rigore. Braccio di Bartesaghi punibile'
Nel post-partita di Roma-Milan, Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN gli episodi da moviola della gara, tra cui il rigore concesso ai giallorossi per il tocco di braccio di Davide Bartesaghi. Ecco le sue parole
Dopo due vittorie consecutive contro Como e Lecce, si ferma il Milan di Massimiliano Allegri. Allo 'Stadio Olimpico' il big match tra Roma e Milan è terminato 1-1. Al primo gol in rossonero di Koni De Winter, ha risposto il calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. Dopo una prima frazione di gara dominata dai giallorossi con diverse occasioni da gol sventate dal fenomenale Mike Maignan, accade tutto nel secondo tempo.

Luca Marelli commenta i casi da moviola di Roma-Milan

De Winter sblocca la gara con un bel colpo di testa dopo un cross 'al bacio' di Luka Modric. In seguito, la Roma la recupera con Pellegrini su rigore, nato dopo un tocco netto di mano di Davide Bartesaghi, preso alla sprovvista sul cross ravvicinato di Celik. Di questo episodio e di quello di Pulisic su cui ci sono state delle deboli polemiche lato Roma ha parlato Luca Marelli. Il commentatore arbitrale di DAZN ha commentato i due episodi nel post-partita. Ecco, le sue parole.

"Tenete d'occhio il braccio di Bartesaghi, perché è da subito largo rispetto al resto del corpo, è per questo che è stato concesso il rigore alla Roma, anche se il pallone arrivava da molto vicino sul tocco di Celik. L'intervento è punibile perché il braccio è molto largo".

Luca Marelli ha poi aggiunto sul tocco di mano di Pulisic: "Wesley crossa da sinistra e il pallone intercetta la mano di Pulisic, ma il pallone arriva da distanza ravvicinata e il braccio è attaccato al corpo; breve check del Var per rivedere l'episodio, in questo caso è giusto non fischiare il rigore".

