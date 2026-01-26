Roma-Milan, Marelli: 'Giusto il rigore. Braccio di Bartesaghi punibile'

"Tenete d'occhio il braccio di Bartesaghi, perché è da subito largo rispetto al resto del corpo, è per questo che è stato concesso il rigore alla Roma, anche se il pallone arrivava da molto vicino sul tocco di Celik. L'intervento è punibile perché il braccio è molto largo".
Luca Marelli ha poi aggiunto sul tocco di mano di Pulisic: "Wesley crossa da sinistra e il pallone intercetta la mano di Pulisic, ma il pallone arriva da distanza ravvicinata e il braccio è attaccato al corpo; breve check del Var per rivedere l'episodio, in questo caso è giusto non fischiare il rigore".
