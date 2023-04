Roma-Milan, le ultime su Dybala: recupero possibile | NEWS

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, ci sarebbero ancora speranze per vedere Paolo Dybala in campo per Roma-Milan

Il Milan, si prepara per la partita di sabato alle 18 contro la Roma. Una partita importantissima in vista della Champions League della prossima stagione. Mourinho potrebbe recuperare Dybala. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la nuova ecografia fatta dalla Roma a Paolo Dybala, avrebbe confermato che si tratterebbe soltanto di un duro colpo che non ha portato serie conseguenze. L'argentino, dunque, valuterà giorno dopo giorno il suo recupero, ma la presenza per il fondamentale match di Serie A contro il Milan, in programma sabato alle 18, sarebbe ancora possibile. Filtra un moderato ottimismo: Dybala non vuole perdersi quello che è diventato uno spareggio Champions e farà di tutto per essere regolarmente in campo.