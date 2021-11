Roma-Milan, da Cesari a Marelli: critiche ed elogi all’arbitro Maresca

Ai più attenti non era passata inosservata la scelta dell'ex arbitro Rocchi nell'affidare la gara tra Roma e Milan al fischietto di Napoli Fabio Maresca. Al momento della designazione della terna arbitrale, rossoneri e partenopei condividevano (e condividono ancora adesso) il primato in classifica. Non si tratta di una questione di malafede, ma sarebbe opportuno evitare questi tipi di incroci. La direzione di gara di Maresca probabilmente è stata una delle peggiori nella sua carriera. In merito a ciò, diversi ex arbitri hanno espresso il loro pensiero sul classe 1981 al termine della partita dell'Olimpico, vinta 1-2 dalla squadra di Stefano Pioli non con poche polemiche.