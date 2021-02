Roma-Milan, Calabria: “Venuti qui per vincere. Grande atteggiamento”

Roma-Milan 1-2: le dichiarazioni di Calabria nel post-partita

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A disputatosi allo stadio ‘Olimpico‘. Queste le sue dichiarazioni.

“Eravamo venuti qua per vincere. Siamo partiti forte e potevamo chiudere prima il risultato Il mister ci ha lasciato più liberi e spensierati per giocare. Tutti si sacrificano l’uno per l’altro. Spinazzola? Lui è molto forte, sono sempre delle belle sfide contro di lui. L’importante era vincere. L’atteggiamento è stata la cosa più bella di questa sera, dobbiamo continuare così”.

