Roma-Milan 1-1, i numeri della sfida di ‘acmilan.com’ | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) Una partita combattuta, lottata e animata da due gol a stretto giro nei minuti di recupero. All'Olimpico Roma e Milan si dividono la posta in palio e, con un punto a testa, continuano la corsa a un posto nella prossima Champions League. Queste sono le principali statistiche e curiosità maturate al termine del pomeriggio dell'Olimpico:

1- Il Milan ha pareggiato due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2022 (Atalanta e Sassuolo).

2- Rossoneri e giallorossi hanno pareggiato per due partite consecutive in campionato per la prima volta dal 2013.