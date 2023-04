Roma-Milan 1-1, Calabria: “Noi meglio di loro. Ma spezzando il ritmo …”

Roma-Milan 1-1, così Calabria nel post-partita dello stadio 'Olimpico'

Sulla partita: "Strana, sinceramente. Non è stata una bella partita. Non mi è piaciuto per niente il ritmo, troppe pause. Non è stata all'altezza di un Roma-Milan con tutto il talento che c'era in campo. Spezzando il ritmo, era difficile trovare il guizzo. Non abbiamo neanche giocato male. Abbiamo fatto pochi errori, tecnicamente. Come quello sul gol, che ci è costato. Fortunatamente siamo riusciti a raddrizzarla. Ma la partita non mi è piaciuta".