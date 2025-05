Roma-Milan 1-0, Mancini la sblocca subito: rossoneri già all’inseguimento

Roma-Milan, 37^ giornata della Serie A 2024-25. Questa sera i rossoneri tornano in campo dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, e lo faranno contro una squadra in grande forma e di fatto rivale diretta per l'accesso alle coppe europee. I ragazzi di Claudio Ranieri, infatti, si trovano appena sopra in classifica rispetto ai rossoneri, e faranno di tutto per portare a casa i tre punti. Stessa cosa dovrà fare il Milan di Sergio Conceicao. Per sperare in una rimonta difficilissima, il Diavolo dovrà praticamente vincere le ultime due sfide, anche perché quelle davanti continuano ad andare piuttosto forte.