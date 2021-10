Roma-Milan 0-2, il rigore perfetto di Kessie regala il raddoppio!

Doppio vantaggio del Milan sulla Roma grazie al solito rigore perfetto di Franck Kessie. Maresca concede il penalty dopo consulto al Var

Il Milan raddoppia! Maresca concede inizialmente un rigore per un tocco di Roger Ibanez su Zlatan Ibrahimovic. Rigore che il direttore di gara va a rivedere al Var per sicurezza, ma non cambia la sua scelta. A questo punto ecco la solita perfetta esecuzione di Franck Kessie che spiazza perfettamente Rui Patricio.