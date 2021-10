Roma-Milan 0-1, che siluro di Ibrahimovic su punizione! Rossoneri davanti

Zlatan Ibrahimovic sblocca Roma-Milan con un siluro violentissimo su punizione! Subito dopo si fa anche ammonire per l'esultanza

Il Milan sblocca il risultato e lo fa con un tiro potentissimo di Zlatan Ibrahimovic su punizione. Lo svedese scaglia un destro dritto per dritto che beffa Rui Patricio, che ha abbozzato un piccolo movimento che si è reso fatale. Lo svedese ha esultato in maniera abbastanza provocatoria nei confronti dello stadio ed è stato ammonito dall'arbitro Maresca. Ma il risultato non cambia, i rossoneri sono davanti. Continua a seguire con noi il live testuale di Roma-Milan