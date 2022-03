Risultati Serie A – Napoli-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutti i numeri del match del 'Maradona'

Una vittoria dall'importanza capitale che rilancia il Milan in testa alla classifica. Basta un gol di Olivier Giroud a spedire il Napoli al terzo posto, il primo lontano da San Siro per il francese. E non poteva scegliere occasione migliore. Ecco tabellino e marcatori di Napoli-Milan di Serie A!