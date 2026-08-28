Tabellino Milan-Venezia 2-0

Ildi Rha superato,, ildia 'San Siro' nella partita della 2^ giornata dellaesordio casalingo per i rossoneri in questo campionato. Dopo un primo tempo caratterizzato dalle tante, troppe occasioni sprecate, il Diavolo ha sbloccato il match al: assist di, diagonale vincente di sinistro di. Nel finale, poi, dopo che il Milan era riuscito ad addormentare la partita - disputata a ritmi intensi - e a scongiurare i tentativi di rimonta degli ospiti, è arrivato il raddoppio. All'ancora un ottimo Saelemaekers ha spedito in porta: conclusione dello svizzero, rimpallo sul portiere e successivamente su, per il più sfortunato degli autogol. Tre punti importanti per il Milan, che ora si prepara agli impegni in trasferta contro Juventus e Lazio. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

MILAN-VENEZIA 2-0

Marcatori: 69' Ramos, 89' aut. Halhal

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (87' Gabbia), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić (74' Jashari), Musah, Bartesaghi (87' Estupiñán); Loftus-Cheek (59' Rabiot), Cisse (59' Saelemaekers); Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Diawara, Moreira, Comotto, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

VENEZIA (3-5-2): F. Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić (45' + 3 Halhal); Hainaut, Kike Pérez (80' Rrahmani), Busio, Bašić (66' Sohm), Haps (66' Correia); Yeboah (80' Lauerbach), Adams. A disposizione: Grandi, Montipò, Gomes Furtado, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Okoro. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (TO).

Ammoniti: 27' Schingtienne (V), 48' Kike Pérez (V), 54' Haps (V), 71' Pavlović (M).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.