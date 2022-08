Risultati Serie A – Milan-Udinese 4-2: tabellino e marcatori | News

Nella ripresa, quindi, pronti-via e Brahim Díaz segna approfittando di un pizzico di fortuna in area dell'Udinese. A metà secondo tempo, poi, Rebić va in gol per la sua doppietta personale, sempre su assist di Brahim, molto ispirato. Il Diavolo non soffre praticamente più e sfiora il gol ancora con Rafael Leão e Alexis Saelemaekers.