Milan-Udinese 1-1: pareggio di Theo Hernández su rigore | Serie A News

Bella reazione del Milan allo svantaggio subito nei confronti dell' Udinese : pochi minuti ed è pareggio. Il pari arriva su calcio di rigore concesso dall'arbitro Livio Marinelli di Tivoli (RM), dopo consulto con il V.A.R. , per un intervento di Brandon Soppy , difensore friulano, su Davide Calabria in area piccola bianconera.

Un intervento, ad onor del vero, apparso abbastanza dubbio e, secondo l'esperto di 'DAZN', Luca Marelli , di gravità non tale da richiamare il direttore di gara all'on field review. Ma tant'è: penalty concesso e, all' 11' , Theo Hernández , dal dischetto, spiazza il portiere ospite Marco Silvestr i con una conclusione mancina precisa.

Palla a destra, portiere a sinistra e Milan-Udinese 1-1. Forza, ragazzi, è soltanto l'inizio!