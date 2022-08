Milan-Udinese 4-2 al 90′: è tornato devastAnte Rebić | Serie A News

I rossoneri soffrono molto di meno rispetto al primo tempo, gestiscono meglio il pallone, incassano meno contropiede e, di conseguenza, non concedono quasi più nulla agli ospiti. Anzi, è il Milan ad andare vicino alla rete in un paio di circostanze, prima con una punizione di Theo Hernández, poi con un'iniziativa di Junior Messias .

Nel finale, poi, debutto in rossonero anche per Divock Origi. Il risultato non cambia più, nonostante l'Udinese provi a punzecchiare il Diavolo nel recupero. Milan-Udinese 4-2 al 90'. Tre punti importanti, dunque, in cascina per i ragazzi di Stefano Pioli, ma ci sarà da migliorare, e molto, in fase difensiva nelle prossime gare. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>