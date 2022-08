Milan-Udinese 3-2: subito gol di Brahim Díaz nella ripresa | Serie A News

Brahim Díaz riporta subito il Milan in vantaggio contro l'Udinese in apertura di ripresa. L'andaluso approfitta di un pizzico di buona sorte

Il Milan comincia il secondo tempo della sfida contro l'Udinese come meglio non potrebbe: con un gol. Al 46', infatti, alla prima azione rossonera, il Diavolo torna in vantaggio.