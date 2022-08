Milan-Udinese 2-2 al 45′: partita pirotecnica a San Siro | Serie A News

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Udinese , partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli .

Partita pirotecnica nel primo quarto d'ora di gioco. Udinese subito in vantaggio: al 2' , calcio d'angolo di Gerard Deulofeu , colpo di testa della bestia nera del Diavolo, Rodrigo Becão , e gol sul primo palo con Mike Maignan , coperto e sorpreso.

Reazione veemente, però, dei rossoneri. Il pareggio arriva su calcio di rigore: penalty assegnato, dopo consulto con il V.A.R. , dall'arbitro Livio Marinelli di Tivoli (RM) per un intervento (dubbio, ad onor del vero) di Brandon Soppy su Davide Calabria nell'area piccola friulana.

Dal dischetto, all' 11' , Theo Hernández spiazza il portiere ospite Marco Silvestri . Palla a destra, estremo difensore ospite a sinistra. Ancora qualche minuto e, al 15' , il Milan va in vantaggio contro l'Udinese al termine di un'azione bellissima dei ragazzi di Pioli.

Un ispirato Brahim Díaz fa viaggiare Davide Calabria sulla corsia di destra: il terzino rossonero mette nel cuore dell'area di rigore un cross preciso per il piatto destro di Ante Rebić che gira in rete il 2-1 per il Milan.