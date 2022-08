Milan-Udinese 2-1: Rebić ribalta subito la partita | Serie A News

Ante Rebić porta in vantaggio il Milan contro l'Udinese! Il croato è bravo a deviare in rete un cross di Davide Calabria: bella azione!

Pochi minuti dopo il pareggio di Theo Hernández , il Milan va in vantaggio contro l' Udinese ! Segna il suo primo gol in campionato Ante Rebić !

Il croato, al 15' , è bravissimo a girare in rete di destro un bellissimo assist, dalla destra, di Davide Calabria , che era stato ispirato da un positivo e pimpante Brahim Díaz .

Milan-Udinese 2-1 dopo appena un quarto d'ora di gioco. Il campionato dei rossoneri, va detto, è davvero iniziato con i fuochi d'artificio. Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in tv o in diretta streaming >>>