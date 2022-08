Milan-Udinese 4-2: Brahim crea, Rebić segna la doppietta | Serie A News

Doppietta di Ante Rebic in Milan-Udinese! Il croato approfitta di un assist di un ottimo Brahim Díaz e batte ancora Marco Silvestri

Il Milan allunga il divario nei confronti dell' Udinese nella sfida di San Siro . Merito, stavolta, di Junior Messias e Brahim Díaz , che pressano su Roberto Pereyra , portatore di palla degli ospiti, facendo in modo che questi perda il controllo della sfera.

Brahim, molto veloce, entra nell'area piccola dell'Udinese ed aspetta l'inserimento di Ante Rebić : il croato, nel cuore degli ultimi sedici metri, arriva sulla palla con il passo giusto e, di sinistro, trafigge ancora Marco Silvestri . Doppietta per lui alla prima giornata: mica male!

Milan-Udinese ora è 4-2 per il Diavolo! I rossoneri, adesso, devono soltanto gestire e non commettere errori per portare a casa i tre punti.