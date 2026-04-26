Risultati Serie A, Milan-Juventus 0-0: tabellino e marcatori | News

MILAN-JUVENTUS

Il tabellino completo di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Juventus 0-0, il tabellino

Un punto a testa per il Milan di Massimiliano Allegri e per la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34esima giornata della Serie A 2025-2026. A 'San Siro' finisce 0-0, un risultato che consente ai rossoneri di restare al terzo posto in classifica, a quota 67 punti, a + 6 sulla coppia formata da Como e Roma (quinte in graduatoria) e di respingere l'assalto proprio dei bianconeri, ora saliti a 64.

Un ulteriore mattoncino verso la conquista della qualificazione in Champions League. Ora mancano 6 punti ai rossoneri per l'aritmetica. Esito tutto sommato giusto per il match. Nel primo tempo ci provano, per il Diavolo, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot, mentre per la Juventus (che si vede giustamente annullare un gol - 36' - per fuorigioco di Khéphren Thuram) ci prova più che altro Francisco Conceição. Nella ripresa, traversa colta da Alexis Saelemaekers, poi succede davvero poco. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Juventus 0-0 di 'San Siro'.

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modrić (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupiñán); Pulisic (62' Füllkrug), R. Leão (80' Nkunku). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Giménez. Allenatore: Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceição (80' Zhegrova), Boga (80' Yıldız); David (88' Vlahović). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adžić, Miretti, Kostić, Openda. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Sozza di Seregno (MB).

Ammoniti: 20' Cambiaso (J), 38' Bartesaghi (M), 72' Boga (J), 75' Estupiñán (M), 86' Locatelli (J).

Espulsi: nessuno.

Note: al 36' annullato un gol a Thuram (J) per fuorigioco.

