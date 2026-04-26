Risultati Serie A, Milan-Juventus 0-0: tabellino e marcatori | News

MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modrić (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupiñán); Pulisic (62' Füllkrug), R. Leão (80' Nkunku). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Giménez. Allenatore: Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceição (80' Zhegrova), Boga (80' Yıldız); David (88' Vlahović). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adžić, Miretti, Kostić, Openda. Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Sozza di Seregno (MB).
Ammoniti: 20' Cambiaso (J), 38' Bartesaghi (M), 72' Boga (J), 75' Estupiñán (M), 86' Locatelli (J).
Espulsi: nessuno.
Note: al 36' annullato un gol a Thuram (J) per fuorigioco.
