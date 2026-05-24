Risultati Serie A, Milan-Cagliari 1-2: tabellino e marcatori | News

Un brutto primo tempo quello dei rossoneri contro il Cagliari: eppure il Milan era partito benissimo con il gol lampo di Saelemaekers. Il Diavolo però si è abbassato subito e la squadra di Pisacane ha preso campo e fiducia trovando il pareggio con Borrelli. Molto meglio i sardi nella prima frazione di gioco. Un disastro il secondo tempo: il Diavolo non trova occasione da reti e lascia anche il 2-1 al Cagliari. Fallimento totale per il Diavolo che è fuori dalla Champions League.