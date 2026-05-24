Risultati Serie A, Milan-Cagliari 1-2: tabellino e marcatori | News

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (dal 62' Dossena), Mina, Rodríguez (dal 62' Palestra); Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola (dal 74' Sulemana), Obert; Esposito (Felici), Borrelli (dal 74' Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.
Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: Zé Pedro (C), Pavlović (M), Maignan (M), Sulemana (C).
Espulsi: nessuno.
Note: Milan fuori dalla Champions League, giocherà in Europa League.
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