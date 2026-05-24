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MILAN-CAGLIARI

Risultati Serie A, Milan-Cagliari 1-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio San Siro tra i rossonero di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Cagliari 1-2, il tabellino 

Un brutto primo tempo quello dei rossoneri contro il Cagliari: eppure il Milan era partito benissimo con il gol lampo di Saelemaekers. Il Diavolo però si è abbassato subito e la squadra di Pisacane ha preso campo e fiducia trovando il pareggio con Borrelli. Molto meglio i sardi nella prima frazione di gioco. Un disastro il secondo tempo: il Diavolo non trova occasione da reti e lascia anche il 2-1 al Cagliari. Fallimento totale per il Diavolo che è fuori dalla Champions League.

MILAN-CAGLIARI 1-2

Marcatori: Saelemaekers (M), Borrelli (C), Rodríguez (C).

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 62' Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 68' Leão), Jashari (dal 62' Modric), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 62' Füllkrug), Gimenez (dal 46' Pulisic). A disposizione: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. Allenatore: Allegri.

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CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (dal 62' Dossena), Mina, Rodríguez (dal 62' Palestra); Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola (dal 74' Sulemana), Obert; Esposito (Felici), Borrelli (dal 74' Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: Zé Pedro (C), Pavlović (M), Maignan (M), Sulemana (C).

Espulsi: nessuno.

Note: Milan fuori dalla Champions League, giocherà in Europa League.

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