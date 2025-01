Pulisic trascina il Milan: il suo gol apre la strada alla rimonta contro il Parma

Un Milan che segue la sua stella

Il ritorno al gol di Pulisic coincide con una vittoria che vale più dei tre punti per i rossoneri. Dopo essere andati in svantaggio per due volte, il Milan ha mostrato carattere e determinazione, qualità incarnate proprio dal numero 11. La freddezza con cui Pulisic ha trasformato il rigore è stata il primo segnale di una squadra pronta a lottare fino all’ultimo per raggiungere i suoi obiettivi stagionali.