Milan, Pavlovic non si vende! Dati che devono dare una scossa alla società

Milan , Pavlovic è stato il migliore in campo contro il Parma . Il difensore serbo, alla seconda partita da titolare di fila con Sergio Conceicao , è stato una forza della natura. Chiariamoci, i rossoneri hanno sbandato in difesa, più volte . Il reparto arretrato del Diavolo ha sofferto, ma non è neanche solo colpo della difesa. Il Parma ha avuto praterie per attaccare, con la squadra molto alta e sopra la linea della palla. I difensori si sono ritrovati spesso in inferiorità numerica. Pavlovic ha cercato di mettere una pezza in varie circostanze ed è sembrato il più vivo della difesa del Milan. Intorno al giocatore sono ancora vive le voci di mercato con il serbo, che nel post partita, ha ribadito di non volere andare da nessuna parte. E la dirigenza dovrebbe pensarci bene prima di venderlo . Ha qualche difetto, è ancora grezzo, ma il talento è lì e la partita maestosa col Parma lo dimostra ancora una volta. Quello che ha impressionato della gara di Pavlovic è la fase offensiva.

Andiamo a vedere la prestazione di Pavlovic in Milan-Parma, grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Come possiamo vedere dai dati, due tocchi in area di rigore del Parma, un assist e un rigore procurato. In più il meraviglioso colpo di testa con il quale aveva battuto Suzuki, ma era purtroppo in fuorigioco. La valutazione stratosferica della sua partita è un ulteriore conferma (8.6!). Tutto questo rappresenta ancora una volta la voglia incredibile del ragazzo, ma lancia anche un grido di allarme per il mercato e per la società. Se Pavlovic tocca più palloni di testa di Morata e Abraham in pochi minuti, è chiaro che il Milan ha un urgente bisogno di una punta vera. Il tempo per recuperare in campionato c'è ancora, serve un segnale forte della dirigenza. Santiago Gimenez aspetta i rossoneri, nel frattempo chi domina di testa è Pavlovic, un difensore.