Milan-Parma, Pavlovic: “Voglio stare qui. Sono affamato di calcio”

Sul suo futuro: "Capisco le voci, non ho giocato per un po' e si sono scritte tante cose. Sono arrivato in estate e voglio mettermi alla prova qui".

Sullo scontro tra Conceicao e Calabria: "Non ero con loro, quindi non lo so. Sicuramente però è tutto a posto. Sono cose che succedono nel calcio quando c'è pressione. Ci sarà stato un malinteso. Saremo pronti per nuove partite".

Come va con Conceicao e quali sono state le difficoltà prima: "Ha una buona energia, si vede anche a bordo campo. Ho una buona relazione con lui, parliamo molto. Voglio stare qui e provare a dare il meglio".

Se spera di giocare a Zagabria: "Penso che le ultime partite siano andate bene, con sei punti. Sono sempre pronto e concentrato. Non faccio molte domande, faccio solo quello che serve".

Come faceva a essere in ogni parte del campo: "Sono affamato di calcio. Voglio sempre vincere, non importa il resto. Sono io. Tutta la squadra ha fatto bene e ha mostrato una grande mentalità".