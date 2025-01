Milan, Pellegatti: "Conceicao non ha dato nulla. Gimenez non risolve..."

Pellegatti continua con il suo lungo e interessante commento: "Il pubblico in silenzio sconcertante. Conceicao non ha dato nulla sul piano del gioco. Anche a livello di difesa e di filtro il nulla. Ci vuole pazienza? Ne abbiamo avuta tanta. Sul mercato, non credo che metteranno 40 milioni per Gimenez a gennaio. Poi non risolverebbe i problemi in difesa e a centrocampo. Mi dispiace vedere il Milan così, Maignan è stato il migliore in campo, ancora una volta. Questa era l'animo, era il punto più basso. Poi i giocatori hanno dato tutto, ci sono dei valori. Magari questi tre punti danno la svolta".