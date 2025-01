Milan, Pellegatti: “Gimenez, no del Feyenoord. Su Orsolini mi dicono…”

"Ieri c'è stata l'offerta del Milan per Santiago Gimenez ". Così Carlo Pellegatti apre parlando del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il tifoso rossonero continua con i dettagli: " La cifra è sotto i trenta milioni di euro . Il Feyenoord non l'ha neanche presa in considerazione. Gli olandesi non vorrebbero venderlo, a meno di cifre iperboliche. Bisognerà capire se basteranno 40-45 milioni. Sono sorpreso che vogliano investire anche solo 30 milioni, forse vogliono evitare di fare l'errore di non prendere una punta che possa diventare un grande giocatore".

Non solo Santiago Gimenez, Pellegatti parla anche delle voci di un Orsolini in rossonero: "Il Milan avrebbe offerto 18 milioni più Okafor per Orsolini. So che non ci sono conferme dal Milan. Tra l'altro Orsolini sarà out per un mese". E infine chiude il suo video parlando del possibile colpo a centrocampo del Milan. Ecco il suo pensiero: "Non si parla mai del vice Fofana, del centrocampista non se ne parla. Servirebbe in questo momento". Vedremo quali saranno i colpi del Milan a gennaio dopo Walker.