Calciomercato Milan, Pellegatti: "Santiago Gimenez? La domanda è sempre..."

"Pavlovic credo rimanga a meno di sorprese. Per quanto riguarda Okafor si cercherà una squadra per cederlo, ma non sarà semplice e facile. Si parla sempre di Santiago Gimenez. Cito Moretto, oggi potrebbe esserci l'offerta al Feyenoord. Potrebbe scaldare il cuore dei tifosi rossoneri, ma la domanda è sempre la stessa. I dirigenti olandesi non lo vorrebbero vendere. Si ma quale offerta? Se il Milan dovesse offrire 15 milioni di euro sarebbe un'offesa per il Feyenoord. Io credo che l'offerta debba essere congrua, che onora un giocatore di un grandissimo livello. Ogni giorno che passa diventa sempre più difficile. Io che il Milan tiri fuori 40-50 milioni devo vederlo con i miei occhi. Lasciatemi i miei dubbi".