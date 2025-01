Marchetti: “Milan molto attivo, dopo Walker si lavora per Gimenez, ma non è l’unico nome”

Nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista Luca Marchetti ha analizzato le ultime mosse di mercato del Milan . In particolare, ha approfondito l’arrivo in Italia di Kyle Walker, nuovo rinforzo per la squadra rossonera, ufficializzato nella giornata di oggi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Molto attivo anche il Milan: intanto tutto fatto per Walker: operazione in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Ma non è finita qui naturalmente, i rossoneri vogliono cambiare pelle in questo mercato invernale. In attacco si continua a lavorare con grande intensità per Gimenez del Feyenoord, ma le condizioni di uscita degli olandesi restano molto alte. Ieri il ragazzo ha fatto una doppietta e ha indicato lo stemma del Feyenoord mimando “io rimango qui”. Poi nel post partita però non ha confermato, anzi. Ha detto: “siamo nelle mani di Dio”. E’ per questo che resiste anche il nome di Lukebakio del Siviglia. Fronte uscite: sempre sul mercato Emerson Royal (ma l’infortunio di ieri sera potrebbe avere ripercussioni), il Fenerbahce invece avendo chiuso per Skriniar, non insiste più per Pavlovic".