Milan, Pellegatti: "Emerson Royal al Galatasaray, trattativa avanzata"

Poi Pellegatti parla delle voci Emerson Royal-Galatasaray: "Ecco la notizia: sono molto avanzate le trattative tra il Galatasaray e il Milan per Emerson Royal. Il Diavolo lo darebbe in prestito e ha capito che non c'è più l'ambiente per lui. La trattativa è avanzata. E' un ulteriore elemento per evitare che ogni volta che gioca il Milan ci saranno le voci 'è ma c'è Emerson Royal'. Vedremo se senza il brasiliano si vincerà. Kyle Walker è molto meglio, ma vedremo. Emerson Royal è stato preso come coacervo dei problemi del Milan, ma con lui ha vinto la Supercoppa italiana. Speriamo che sia lui il problema del Milan, cosa che non credo".