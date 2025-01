Milan, Pellegatti: “Mi vergogno di parlare di mercato. Cose mai viste”

Milan, Pellegatti: "E' incredibile. Cose mai viste in 60 anni. E il mercato..."

Poi Pellegatti continua: "Il Milan non è entrato in campo. In cinque mesi di infausto campionato, ho visto cose mai viste in 60 anni di Milan. E' incredibile quello che sto vedendo in questa stagione. Non c'è nessun giocatore che si salva. Nel secondo tempo non era la squadra, ma una banda. I problemi mentali sono tutti e sono niente. Non è che sono stati caricati tanto di lavoro sulle gambe? Tutta la squadra si è piantata sulle gamba. Ora ho vergogna di parlare di mercato, è la cosa minore. Ci giochiamo tutti in cinque partite. Non invidio Conceicao, non saprei dove mettere le mani. Il Milan del secondo tempo è senza voto, non c'è la prestazione, non sono entrati in campo, è incredibile".