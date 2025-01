Milan, Pellegatti: “Tomori-Juventus? Affronto a Conceicao. Operazione nefasta”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato delle mosse in difesa del Milan. Tomori alla Juventus? Il volere di Conceicao e non solo

Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato delle mosse in difesa del Milan. Tomori alla Juventus ? Il volere di Conceicao e non solo. Ecco il parere del giornalista sul suo canale 'YouTube'. Pellegatti parte prima dal probabile arrivo di Kyle Walker . "E' campione, ma devo andare a vedere le partite che ha giocato come centrale di difesa . A destra abbiamo Emerson Royal e Calabria. Lui è un leader, non si discute, ma verrà preso anche per giocare da centrale ". Poi passa alle voci Tomori-Juventus .

Milan, Pellegatti: "Conceicao vorrebbe Tomori. Sarebbe un affronto se..."

"Voci dicono che uno tra Tomori e Pavlovic verrà ceduto. La situazione da monitorare è quella dell'inglese. Conoscendo i dirigenti del Milan: ci sono trenta milioni che i rossoneri porterebbero a casa. Per il Milan di oggi mi sembra un'occasione che non si faranno scappare. Non sono ottimista che possa vincere Conceicao. Lui lo vorrebbe tenere. Sarebbe un brutto affronto per Conceicao. Ai dirigenti non interesserebbe il suo volere. Sarebbe insopportabile se il Milan desse la coppia campiona d'Italia alla Juventus, gli regaliamo i centrali. Si ne porti a casa 30, ma rischi di perderne 50 per la mancata Champions League. Sarebbe un'operazione nefasta".