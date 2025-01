Calciomercato Milan, cessioni: i giocatori in partenza. E su Tomori…

Il Milan , come scrive 'Il Corriere dello Sport', per acquistare giocatori dovrà liberare spazio nella lista dei 17 giocatori over 22 da consegnare poi alla Lega serie A e all’Uefa. I primi due giocatori in uscita in questo calciomercato dovrebbero essere Noah Okafor e Luka Jovic . Lo svizzero era destinato al Lipsia ma l’operazione è saltata dopo le visite mediche. Per l’ex Fiorentina ci sarebbero i sondaggi di Siviglia e Monaco .

Calciomercato Milan, servono anche le cessioni! I giocatori in partenza. E Tomori...

Il Milan, scrive il quotidiano, ha incassato circa 3,4 milioni di euro dalla vendita di Luka Romero al club messicano del Cruz Azul. Mentre al momento il Fenerbahçe non avrebbe fatto passi avanti per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo era finito nel mirino della squadra di Josè Mourinho ma la dirigenza rossonera non ha aperto all'addio. L'infortunio di Thiaw ha portato la dirigenza a chiudere le porte alle cessioni dei difensori. Secondo il Corriere, quindi, anche Tomori dovrebbe restare al Milan, nonostante le forti voci sulla Juventus. In uscita ci sono ancora Ballo-Tourè e Origi, da mesi fuori rosa. Il Monza avrebbe fatto dei sondaggi e avrebbe chiesto informazioni sugli ingaggi dei due giocatori in esubero. Il Milan potrebbe inserirli in un'eventuale trattativa per il centrocampista Bondo.