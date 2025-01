Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato, ha rivelato un retroscena sulle parole di Strahinja Pavlovic , difensore del Milan , relative al possibile trasferimento al Fenerbahce . Una voce, quella che si era diffusa ieri, che portava a pensare all'interesse del club turco al centrale rossonero, il quale nelle ultime uscite non ha mai trovato spazio in campo.

Lo stesso serbo aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di 'Meridian Sport' mentre seguiva dal vivo la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado: "Ho colto l’occasione per venire e dare il mio supporto. Sono felice di essere qui e spero che stasera vinceremo. Se lascio il Milan? No, no, resto qui".