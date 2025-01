Calciomercato Milan, Tomori il preferito di Thiago Motta: ecco la richiesta

Arrivano ulteriori notizie in merito all'interesse della Juventus di Thiago Motta per Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan. Nella giornata odierna, infatti, Alfredo Pedullà ha parlato di una possibile offerta programmata dai bianconeri nei prossimi giorni per l'inglese, che comunque ha ritrovato spazio e fiducia con Sérgio Conceicao. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, quasi in contemporanea, la Vecchia Signora avrebbe infatti pianificato per i prossimi giorni un nuovo approccio per l'ex Chelsea. La richiesta del Diavolo sarebbe di 30 milioni di euro e i club discuteranno anche del riscatto di Pierre Kalulu.