Nel corso degli ultimi giorni si è parlato dell'interesse della Juventus per Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, che però avrebbe altre richieste, alcuni delle quali anche sorprendenti. L'inglese, soprattutto con Paulo Fonseca come allenatore, sembrava voglioso di lasciare il club rossonero per le difficoltà a prendersi con il tecnico, ma dall'arrivo di Sérgio Conceicao ha trovato maggiore spazio. Nonostante ciò i bianconeri non si sarebbero arresi e avrebbero un'offerta pronta da presentare al Diavolo nei prossimi giorni. A riferirlo è stato qualche orafa Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.